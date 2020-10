Covid-19 | ultime notizie – Locatelli Cts | «In primavera le prime vaccinazioni» Il Galles verso il lockdown | durerà 2 settimane

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 73 decessi nelle24 ore. I positivi scendono a 9.338 ma con quasi 50 mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile 19 ottobreCoronavirus, in Lombardia 1.687 positivi ma con meno della metà dei tamponi. 71 i nuovi ricoveri con sintomi – Il bollettino della Regione Lombardia 19 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI casi confermati di Coronavirus nel mondo sono oltre 40,1 milioni. I decessi, invece, hanno raggiunto la cifra ...

fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #19ottobre. 9338 contagi nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 4.619 ma è basso anche il numero dei tamponi effe… - infoitsalute : Bollettino Covid: nelle ultime 24 ore 9.338 nuovi casi e 73 morti. Torino nella bolla - AgnesePietrare1 : @IrisDiletta Gli attori giù possono lavorare anche in due serie nello stesso periodo,vedi Kimya lei faceva Bay Yanl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

"Un abbraccio da tutti noi per Antonio Ricci come segnale di vicinanza per quello che sta vivendo". Così Eleonora Daniele ha ...Non si registrano nuove vittime, i due decessi di ieri sera e oggi verranno conteggiati nell'aggiornamento di domani,, in tutto 174. In totale sono stati eseguiti 231.011 tamponi con un incremento di ...