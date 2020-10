Covid-19, il bollettino del Ministero della Salute, del 19 Ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Ministero della Salute ha reso noti i dati dell’epidemia da Covid-19, aggiornati al 19 Ottobre, tramite il consueto bollettino. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO-PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA Il Ministero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilha reso noti i dati dell’epidemia da-19, aggiornati al 19, tramite il consueto. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO-PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - RegLombardia : #LNews secondo l'ultimo bollettino diffuso dall’Istituto Superiore della Sanità, l’indice Rt calcolato su 21 Region… - rtl1025 : ?? E' stabile la curva dei contagi #Covid in #Italia: dal #bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Il #Covid in #Toscana, 986 nuovi casi in 24 ore. Tutti i dati del bollettino - qn_lanazione : Il #Covid in #Toscana, 986 nuovi casi in 24 ore. Tutti i dati del bollettino -