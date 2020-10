Covid-19, Galli: “Il tempo sta finendo, nuovo lockdown da evitare” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid-19, il professor Massimo Galli fa il punto della situazione in Italia. Intervenuto ai microfoni di Tgcom24, il medico invita tutti a una corsa contro il tempo. “Quello che si può evitare, facciamo a meno di farlo farlo”. E’ questo il messaggio lanciato oggi da Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, … L'articolo Covid-19, Galli: “Il tempo sta finendo, nuovo lockdown da evitare” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020)-19, il professor Massimofa il punto della situazione in Italia. Intervenuto ai microfoni di Tgcom24, il medico invita tutti a una corsa contro il. “Quello che si può evitare, facciamo a meno di farlo farlo”. E’ questo il messaggio lanciato oggi da Massimo, primario di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, … L'articolo-19,: “Ilstada evitare” proviene da Inews.it.

