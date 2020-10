Covid-19, Fontana si espone: in Lombardia tutto chiuso dalle 23 alle 5 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Covid-19 continua a imperversare in Lombardia, in Italia e nel Mondo. L’aumento di casi nell’ultima settimana impone importanti restrizioni per limitare la circolazione del virus. Attilio Fontana si è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il-19 continua a imperversare in, in Italia e nel Mondo. L’aumento di casi nell’ultima settimana impone importanti restrizioni per limitare la circolazione del virus. Attiliosi è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

