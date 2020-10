Covid-19, altri 4 positivi a San Leucio del Sannio: Iannace avverte su possibili restrizioni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio (Bn) – Altre 4 persone positive al Covid-19 a San Leucio del Sannio. Così si legge in un post del sindaco Nascenzio Iannace che inoltre, avverte la comunità che se ci dovessero essere comportamenti non in linea con la normativa anti-Covid non esiterà ad emanare ordinanze restrittive. Di seguito il post completo del sindaco Nascenzio Iannace: “Si porta a conoscenza di tutta la Cittadinanza che sono stati accertati in San Leucio del Sannio 4 casi di persone positive al Covid-19. Queste persone sono state già individuate e sottoposte a quarantena come da vigente normativa. Rivolgo un appello a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – Altre 4 persone positive al-19 a Sandel. Così si legge in un post del sindaco Nascenzioche inoltre,la comunità che se ci dovessero essere comportamenti non in linea con la normativa anti-non esiterà ad emanare ordinanze restrittive. Di seguito il post completo del sindaco Nascenzio: “Si porta a conoscenza di tutta la Cittadinanza che sono stati accertati in Sandel4 casi di persone positive al-19. Queste persone sono state già individuate e sottoposte a quarantena come da vigente normativa. Rivolgo un appello a ...

