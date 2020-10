Cosa succede se mettiamo il latte nella moka al posto dell’acqua? Può essere disastroso (Di lunedì 19 ottobre 2020) Che succede se mettiamo il latte nella moka del caffè, al posto dell’acqua? C’è un segreto per farlo in modo corretto e gustarsi una sorta di cappuccino? Il parere sembra essere unanime: non è consigliato farlo. Andare incontro al disastro è quasi scontato, dal momento che il latte, bollendo alla stessa temperatura dell’acqua, andrebbe a produrre così tanta schiuma da strabordare e spegnere la fiamma. Oltre che a sporcare l’intero piano cottura e a rovinare la vostra moka: il latte andrà a incrostarsi e solidificarsi, ed ostruendo la valvola di sicurezza della caffettiera potrebbe perfino farla esplodere. Ma non è tutto qui: se anche accettassimo ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cheseildel caffè, aldell’acqua? C’è un segreto per farlo in modo corretto e gustarsi una sorta di cappuccino? Il parere sembraunanime: non è consigliato farlo. Andare incontro al disastro è quasi scontato, dal momento che il, bollendo alla stessa temperatura dell’acqua, andrebbe a produrre così tanta schiuma da strabordare e spegnere la fiamma. Oltre che a sporcare l’intero piano cottura e a rovinare la vostra: ilandrà a incrostarsi e solidificarsi, ed ostruendo la valvola di sicurezza della caffettiera potrebbe perfino farla esplodere. Ma non è tutto qui: se anche accettassimo ...

Il Napoli vuole andare fino in fondo. Il club azzurro è pronto alla battaglia legale dopo il verdetto del Giudice sportivo che ha punito la squadra di Gattuso con il 3-0 a tavolino e il punto di ...

Si sbloccano Tricase, Fiamma Jonica e… Cosa succede per lo sport dilettantistico, alla luce del nuovo Dpcm firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte? Questo è il testo ufficiale: ...

