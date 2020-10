Cosa c’entra il caso De Mauro con il gas algerino?

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 19 ottobre 2020) di Agostino Spataro. Suolo e sottosuolo. In politica, come in taluni altri campi, ci possono essere un suolo e un sottosuolo infido e oscuro, dove tutte le ombre sembrano nemici. In realtà, sopra il suolo danzano i figuranti, qualche teatrante, nel sottosuolo agiscono i potenti, gli artefici dei “giochi grandi”; i complottisti veri i quali nel …