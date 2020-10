Cosa c’è nel nuovo DPCM in vigore da oggi: cosa chiude e chi lo fa chiudere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il nuovo DPCM con le norme anti contagio da Covid. Il testo è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le nuove regole saranno valide da oggi, 19 ottobre fino al 13 novembre. E la norma sui sindaci che possono disporre le chiusure di vie e piazze nel testo non c’è più. cosa c’è nel nuovo DPCM in vigore da oggi: cosa chiude e chi lo fa chiudere Alla fine, nel testo del DPCM ‘spariscono’ i sindaci. É giallo sulle norme contenute nel DPCM firmato nella tarda serata di ieri ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato ilcon le norme anti contagio da Covid. Il testo è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le nuove regole saranno valide da, 19 ottobre fino al 13 novembre. E la norma sui sindaci che possono disporre le chiusure di vie e piazze nel testo non c’è più.c’è nelindae chi lo fare Alla fine, nel testo del‘spariscono’ i sindaci. É giallo sulle norme contenute nelfirmato nella tarda serata di ieri ...

