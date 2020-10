Cosa cambia negli sport dilettantistici dopo il dpcm

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno degli aspetti più attesi per quel he riguarda l’ultimofirmato da Giuseppe Conte era lo stop agli. Si temeva una chiusura totale per le attività, in particolar modo per quelle definite ‘di contatto’ (cioè la maggior parte delle discipline di squadra), ma si è deciso di porre solamente alcuni paletti. Insomma, gli allenamenti potranno proseguire anche a livello non professionistico, ma seguendo alcune regole che ricordano quelle già in vigore all’inizio della fase-2 per il calcio. LEGGI ANCHE > Nel testo delsparisce il riferimento ai sindaci Il testo deldel 18 ottobre è ricco di tecnicismi che hanno resto quel documento di difficile fruizione. Per quanto riguarda il capitolo ...