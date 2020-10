Cosa cambia con il nuovo dpcm annunciato da Giuseppe Conte?

Leggi su wired

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Getty Images)A cinque giorni dall’entrata in vigore del precedentedel 14 ottobre – con l’obbligo generalizzato della mascherina, il divieto alle feste e nuove sanzioni per i trasgressori – arrivano nuove restrizioni per il contrasto al Covid-19. Lo hanella sera di domenica 18 ottobre il presidente del Consiglio dei ministri, in diretta televisiva, dopo una giornata di intense consultazioni con ministri, Regioni e il Comitato tecnico scientifico (Cts). Il testo delè già stato approvato e pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrando così in vigore dal 19 ottobre fino al 13 novembre. “Dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi ...