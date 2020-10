Coronavirus, ultime notizie. Lagarde (Bce): Recovery fund cruciale, fare presto. Belgio, caffè e ristoranti chiusi per almeno un mese (Di lunedì 19 ottobre 2020) ● La Slovacchia pronta a fare il tampone a tutti i cittadini ● I dati e la mappa del contagio ● Coronavirus, il punto: la newsletter ● «A Milano la situazione è critica»: che cosa è successo ieri 18 ottobre Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 ottobre 2020) ● La Slovacchia pronta ail tampone a tutti i cittadini ● I dati e la mappa del contagio ●, il punto: la newsletter ● «A Milano la situazione è critica»: che cosa è successo ieri 18 ottobre

fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - fanpage : ??NUOVO #DPCM, alle 20:00 circa conosceremo il contenuto del decreto, si prospettano misure più stringenti - infoitinterno : Coronavirus, Azzolina: 'No alla didattica a distanza per le ultime classi delle superiori'. Le dichiarazioni della… - riktroiani : AGGIORNAMENTO #VENETO Sono 502 i nuovi casi positivi al #coronavirus, e 1 decesso, nelle ultime 24 ore. I ricovera… -