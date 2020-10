Coronavirus, Uk: oltre 18mila contagi. In Francia 13mila. Brigitte Macron in isolamento. In Belgio “abbiamo perso il controllo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non si arresta l’avanzata della pandemia in Europa e soprattutto in Gran Bretagna, dove sono stati registrati 18.804 casi nelle ultime 24 ore e 80 decessi. Il Galles da venerdì entra in lockdown per due settimane. Allarma anche la situazione in Belgio, che ha registrato più di 700 infezioni ogni 100mila persone negli ultimi 14 giorni. Si tratta del secondo peggior record europeo dopo la Repubblica Ceca. Tanto che il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ammette che il governo ha perso il controllo sulla pandemia: “Siamo davvero molto vicini a uno tsunami – ha dichiarato -. Il fatto è che non controlliamo più ciò che sta accadendo. Siamo la regione più colpita in tutta Europa”. La Germania passa dagli oltre 7800 contagi di sabato ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non si arresta l’avanzata della pandemia in Europa e soprattutto in Gran Bretagna, dove sono stati registrati 18.804 casi nelle ultime 24 ore e 80 decessi. Il Galles da venerdì entra in lockdown per due settimane. Allarma anche la situazione in, che ha registrato più di 700 infezioni ogni 100milane negli ultimi 14 giorni. Si tratta del secondo peggior record europeo dopo la Repubblica Ceca. Tanto che il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ammette che il governo hail controllo sulla pandemia: “Siamo davvero molto vicini a uno tsunami – ha dichiarato -. Il fatto è che non controlliamo più ciò che sta accadendo. Siamo la regione più colpita in tutta Europa”. La Germania passa dagli7800di sabato ai ...

Ad annunciarlo lo stesso cantante su Instagram: «Siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie per esortare la popolazione all’utilizz ...

Il virologo star della Germania propone il "lockdown corto"

Christian Drosten lancia l'idea di un confinamento a tempo alla luce del nuovo record della crescita dei contagi nel Paese: è il cosiddetto circuitbraker", volto a interrompere e mettere sotto control ...

