Coronavirus, Trump: “Mi sono sentito come Superman dopo avere preso Regeneron” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente Donald Trump ha dichiarato di essersi sentito “come Superman” dopo aver preso il Regeneron, il cocktail di anticorpi contro il Coronavirus che i medici gli hanno somministrato durante il ricovero. Durante un comizio elettorale a Carson City, in Nevada, Trump ha di nuovo puntato il dito contro il “virus della Cina” e ha affermato che un eventuale nuovo lockdown sarebbe una misura “draconiana” e “senza basi scientifiche“.L'articolo Coronavirus, Trump: “Mi sono sentito come Superman dopo avere preso Regeneron” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente Donaldha dichiarato di essersiaveril Regeneron, il cocktail di anticorpi contro ilche i medici gli hanno somministrato durante il ricovero. Durante un comizio elettorale a Carson City, in Nevada,ha di nuovo puntato il dito contro il “virus della Cina” e ha affermato che un eventuale nuovo lockdown sarebbe una misura “draconiana” e “senza basi scientifiche“.L'articolo: “MiRegeneron” MeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump Dal clima all’ammoniaca contro il Covid: così Trump ha denigrato gli scienziati Il Fatto Quotidiano Usa: Trump, “enorme depressione” globale se avessi dato ascolto agli esperti

Donald Trump, ha dichiarato che il mondo si troverebbe a far fronte ad una “enorme depressione”, se la Casa Bianca avesse dato ascolto agli esperti che chiedevano il blocco totale della prima economia ...

Usa: coronavirus, Twitter blocca tweet di consulente Casa Bianca

New York, 19 ott 04:49 - (Agenzia Nova) - Twitter ha censurato un tweet di Scott Atlas, neuroradiologo e membro della task force della Casa Bianca per il contrasto alla pandemia di coronavirus ...

