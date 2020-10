Coronavirus, Spadafora chiarisce: “Allenamenti a livello provinciale ok, vi spiego come” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora prova a fare chiarezza.Con il nuovo DPCM annunciato e firmato ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, i campionati di Seconda e Terza Categoria saranno tenuti a fermarsi poichè non riconosciuti come "di interesse nazionale o regionale". Questa mattina, però, il Ministro dello Sport, sul proprio account Twitter, si è soffermato sui cambiamenti che vedranno coinvolte le scuole calcio."Palestre, piscine e centri sportivi restano aperti! Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all’inizio della fase due. Per fare un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vincenzoprova a fare chiarezza.Con il nuovo DPCM annunciato e firmato ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, i campionati di Seconda e Terza Categoria saranno tenuti a fermarsi poichè non riconosciuti come "di interesse nazionale o regionale". Questa mattina, però, il Ministro dello Sport, sul proprio account Twitter, si è soffermato sui cambiamenti che vedranno coinvolte le scuole calcio."Palestre, piscine e centri sportivi restano aperti! Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche aregionale e nazionale, mentre per il, società e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all’inizio della fase due. Per fare un ...

