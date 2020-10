Coronavirus, Sileri: “A marzo siamo stati investiti da uno tsunami, ora abbiamo delle mareggiate in alcune aree d’Italia” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Non c’è paragone. A marzo siamo stati investiti da uno tsunami, ora abbiamo delle ‘mareggiate’ in alcune aree d’Italia. A febbraio abbiamo avuto un impatto violento e immediato, per cui nessuno poteva esser pronto. Oggi quello che vediamo è molto diluito rispetto al passato, e dobbiamo tenerlo diluito”. E’ quanto ha detto a Un giorno da pecora il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, rispondendo alla domande se fosse più meno preoccupato rispetto a marzo. “Quello che è accaduto a febbraio-marzo – ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Non c’è paragone. Ada uno, ora’ ind’Italia. A febbraioavuto un impatto violento e immediato, per cui nessuno poteva esser pronto. Oggi quello che vediamo è molto diluito rispetto al passato, e dobbiamo tenerlo diluito”. E’ quanto ha detto a Un giorno da pecora il viceministro alla Salute, Pierpaolo, rispondendo alla domande se fosse più meno preoccupato rispetto a. “Quello che è accaduto a febbraio-– ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo – ...

