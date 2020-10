Coronavirus, Ricciardi: “Terza ondata in arrivo, ecco cosa fare” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, Ricciardi: “Terza ondata in arrivo, ecco cosa fare” “In alcune Regioni ormai è troppo tardi perché fronteggiano una crescita esponenziale del contagio, non possono più basarsi sul tracing, devono fare chiusure, ma altrove il tracciamento va potenziato: c’è la prospettiva di una terza ondata di Coronavirus“. Con queste parole Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha commentato in un’intervista a Repubblica l’andamento della pandemia in Italia, con l’ultimo bollettino che parla di 11.705 nuovi casi e 69 morti. Secondo l’esperto, che ha partecipato al gruppo di lavoro del ministero dell’Innovazione ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020): “Terzainfare” “In alcune Regioni ormai è troppo tardi perché fronteggiano una crescita esponenziale del contagio, non possono più basarsi sul tracing, devono fare chiusure, ma altrove il tracciamento va potenziato: c’è la prospettiva di una terzadi“. Con queste parole Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha commentato in un’intervista a Repubblica l’andamento della pandemia in Italia, con l’ultimo bollettino che parla di 11.705 nuovi casi e 69 morti. Secondo l’esperto, che ha partecipato al gruppo di lavoro del ministero dell’Innovazione ...

TgLa7 : #coronavirus, Ricciardi: proposti stop mirati in regioni con Rt sopra 1. 'Scuole aperte. Chiusi esercizi commercial… - infoitesteri : Coronavirus, Ricciardi: 'In Cina hanno allestito ospedali Covid. In Italia proposta ignorata' - ilriformista : L’allarme di #Ricciardi: “Con l’arrivo del freddo rischiamo disastro, #Milano e #Napoli ad alto rischio”… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Coronavirus. #Italia. #Ricciardi avvisa «Arriva anche la terza ondata»' - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Coronavirus, Ricciardi: Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ricciardi Coronavirus, Ricciardi: "In Cina hanno allestito ospedali Covid. In Italia proposta ignorata" Tuttosport Le parole del consulente del governo in merito al tracciamento

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Ricciardi: “I contagi reali sono 5-6 volte superiori” Nello specifico Ricciardi si riferisce al contact tracing, che in molte regioni non avrebbe dato gli esiti sperati in ...

Coronavirus, Ricciardi: «Chiusure chirurgiche per Milano e Napoli. Attenzione a Roma»

A sottolinearlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla facoltà di Medicina e chirurgia dell ...

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Ricciardi: “I contagi reali sono 5-6 volte superiori” Nello specifico Ricciardi si riferisce al contact tracing, che in molte regioni non avrebbe dato gli esiti sperati in ...A sottolinearlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla facoltà di Medicina e chirurgia dell ...