Coronavirus, Ricciardi: “Il Natale dipende da quello che decidiamo oggi, certi lockdown mirati vanno fatti subito” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il Natale dipende da quello che decidiamo in questo momento. E’ in questo momento che si prepara il Natale. Io ritengo che certi lockdown mirati vadano fatti subito, non bisogna aspettare Natale. Un’epidemia si combatte con i comportamenti delle persone e con il tracciamento, ma quando vai oltre 10-11mila casi non riesci più a tracciarli” i contagi “e allora devi contenere“: è quanto ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, ospite di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ildachein questo momento. E’ in questo momento che si prepara il. Io ritengo chevadanosubito, non bisogna aspettare. Un’epidemia si combatte con i comportamenti delle persone e con il tracciamento, ma quando vai oltre 10-11mila casi non riesci più a tracciarli” i contagi “e allora devi contenere“: è quanto ha affermato Walter, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, ospite di ...

TgLa7 : #coronavirus, Ricciardi: proposti stop mirati in regioni con Rt sopra 1. 'Scuole aperte. Chiusi esercizi commercial… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Coronavirus, Ricciardi: Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati - occhio_notizie : La proposta per fermare la nuova ondata di #Coronavirus - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Coronavirus, Ricciardi: Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati - quotidianodirg : Coronavirus, Ricciardi: Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ricciardi Coronavirus, Ricciardi: "In Cina hanno allestito ospedali Covid. In Italia proposta ignorata" Tuttosport Bus e metro a rischio contagio: Ricciardi boccia la sicurezza del trasporto pubblico locale

Il sistema di sicurezza predisposto per il trasporto pubblico locale contro la diffusione del coronavirus non convince Walter Ricciardi, consulente del ministre della Salute. Intervenendo alla ...

Coronavirus, Ricciardi: Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati

Lo dice Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Repubblica. Per il tracciamento ’’in alcune regioni ormai è troppo tardi perchè fronteggiano una ...

Il sistema di sicurezza predisposto per il trasporto pubblico locale contro la diffusione del coronavirus non convince Walter Ricciardi, consulente del ministre della Salute. Intervenendo alla ...Lo dice Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Repubblica. Per il tracciamento ’’in alcune regioni ormai è troppo tardi perchè fronteggiano una ...