Coronavirus | resiste sulle superfici congelate | trovate tracce sul pesce surgelato

Proseguono gli studi sul Coronavirus, e arrivano anche nuove notizie: il Coronavirus resiste sulle superfici congelate. A Qingdao, in Cina, sono state trovate tracce del virus sull'imballaggio pesce surgelato di un produttore indonesiano, il Pt. Putri Indah. Il Coronavirus resiste al freddo (e può arrivare anche via pacco). E' quanto scoperto attraverso dei rilievi effettuati …

Proseguono gli studi sul coronavirus, e arrivano anche nuove notizie: il coronavirus resiste sulle superfici congelate. A Qingdao, in Cina, sono state trovate tracce del virus sull’imballaggio pesce ...

