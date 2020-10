Coronavirus, positivo il direttore dell’Azienda dei Colli: le condizioni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La direzione generale dell’azienda ospedaliera dei Colli, che riunisce gli ospedali Cotugno, Cto e Monaldi, comunica che il direttore generale, Maurizio di Mauro, dopo essersi sottoposto a un tampone di sorveglianza, è risultato positivo al Covid-19. Così come previsto dai protoColli, è stata disposta la sanificazione della direzione generale e sono stati predisposti i controlli per tutti i contatti stretti. “Il direttore generale di Mauro – fa sapere l’azienda – è asintomatico ed è in isolamento a casa. Da lì continuerà a lavorare e a monitorare la situazione. L'articolo Coronavirus, positivo il direttore dell’Azienda dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La direzione generale dell’azienda ospedaliera dei, che riunisce gli ospedali Cotugno, Cto e Monaldi, comunica che ilgenerale, Maurizio di Mauro, dopo essersi sottoposto a un tampone di sorveglianza, è risultatoal Covid-19. Così come previsto dai proto, è stata disposta la sanificazione della direzione generale e sono stati predisposti i controlli per tutti i contatti stretti. “Ilgenerale di Mauro – fa sapere l’azienda – è asintomatico ed è in isolamento a casa. Da lì continuerà a lavorare e a monitorare la situazione. L'articoloildell’Azienda dei ...

