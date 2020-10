Coronavirus | oltre 40 milioni di contagiati nel mondo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Più di 40di persone hanno contratto ilnel. Lo ha annunciato oggi la Johns Hopkins University, spiegando che il numero totale dei contagi dall'inizio della pandemia è ora di 40.050.902. Il bilancio totale delle vittime ammonta invece a 1.113.750: la maggior parte dei decessi si registra negli Stati Uniti - che è anche il Paese con il bilancio più alto in termini di infezioni - davanti a Brasile e India. Nella sola Europa, nelle settimane tra fine marzo e giugno, quelle più intense della prima ondata di contagi da Covid, si sono verificati 168 mila decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo (tra la decima e la 26esima settimana) sul quadriennio 20216-2019.Lo riporta Eurostat, con una analisi sui livelli di decessi settimanali complessivi, precisando che si ...

Andrea De Lisio, 48 anni, da marzo in terapia intensiva per Covid, dove era entrato con poche speranze di farcela. Oggi il ritorno al Maggiore, per dire ancora grazie ...GUARDA ANCHE: La lite con Porro. Galli, “Ciò che non è essenziale va evitato”. “Era chiaro che la situazione sarebbe andata presto a peggiorare. Il primario ha puntualizzato che tuttavia i contagi tra ...