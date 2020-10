Coronavirus | oltre 40 milioni di contagiati nel mondo In Europa | Spagna e Italia più colpiti

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Più di 40di persone hanno contratto ilnel. Lo ha annunciato oggi la Johns Hopkins University, spiegando che il numero totale dei contagi dall'inizio della pandemia è ora di 40.050.902. Il bilancio totale delle vittime ammonta invece a 1.113.750: la maggior parte dei decessi si registra negli Stati Uniti - che è anche il Paese con il bilancio più alto in termini di infezioni - davanti a Brasile e India. Nella sola, nelle settimane tra fine marzo e giugno, quelle più intense della prima ondata di contagi da Covid, si sono verificati 168 mila decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo (tra la decima e la 26esima settimana) sul quadriennio 20216-2019.Lo riporta Eurostat, con una analisi sui livelli di decessi settimanali complessivi, ...

Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - RegioneER : #Coronavirus: in @RegioneER su oltre 13.300 TAMPONI effettuati, 641 nuovi positivi. 282 ASINTOMATICI da screening r… - Agenzia_Ansa : Sono oltre 40 milioni i casi di #coronavirus nel mondo dall'inizio della #pandemia, secondo l'Afp. I Paesi più col… - Mulher_Noticia : RT @BI_Italia: Intanto il presidente Usa ha promesso oltre 100 milioni di dosi di vaccino entro la fine dell’anno - BrianoGianluca : Nina Zilli positiva al Covid-19: «Forse l’ho preso al ristorante, evitate luoghi affollati» «Tutto il ristorante er… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre

Regione Emilia Romagna

La qualità, associata alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela dei consumatori. Queste le tre regole principe che si è imposto da sempre il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop e che in questo peri ...«Io non parlerei di Lombardia, ma per esempio di Milano. Non parlerei di Campania, ma parlerei di Napoli e di alcune aree metropolitane, comincerei a preoccuparmi per Roma. Sicuramente ...