Coronavirus, nuovo Dpcm: tutte le misure su palestre, scuole e ristoranti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il governo ha approvato il nuovo Dpcm sulla gestione dell’emergenza Coronavirus: tutte le misure su ristoranti, palestre e scuole. Sin da quando è cessato il lockdown nazionale, il governo ha messo in piedi una serie di misure atte a scongiurare che ci trovassimo nuovamente nelle condizioni di necessità tali da ripetere la misura più estrema. … Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il governo ha approvato ilsulla gestione dell’emergenzalesu. Sin da quando è cessato il lockdown nazionale, il governo ha messo in piedi una serie diatte a scongiurare che ci trovassimo nuovamente nelle condizioni di necessità tali da ripetere la misura più estrema. …

Ultime notizie di oggi, ultim’ora 19 ottobre: le novità sul coronavirus in Italia. Aumentano decessi e positivi, approvata una manovra da 40 miliardi di euro, 4 per misure anti-covid.

Nuovo DPCM: scuole e ristoranti rimangono aperti

Rispetto al precedente Decreto, il governo italiano ha ritenuto opportuno aumentare le restrizioni alla circolazione delle persone, per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. Le principal ...

