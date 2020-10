Coronavirus | nuovo Dpcm | il giallo del testo cambiato in piena notte

Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - RaiNews : Conte illustra il nuovo #Dpcm #coronavirus - missypippi : RT @Libero_official: 'Cambiare paradigma o rischiamo un nuovo #lockdown': Giorgia #Meloni all'attacco del governo dopo l'ultimo #dpcm http… - RenataSindaco : RT @Agenzia_Dire: “No alla rivolta dei sindaci. Non capisco i miei colleghi che si ribellano al loro stesso ruolo”. A parlare è Renata Tosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

Corriere della Sera

TRENTO, 19 OTT - Non solo Trento ma anche l'Alto Adige rinuncerà al tradizionale Mercatino di Natale. Impossibile, secondo i pareri giuridici, rispettare i paletti fissati dal nuovo Dpcm di palazzo Ch ...Seduta interlocutoria per le Borse europee: ai timori per l'andamento della pandemia hanno fatto da contraltare le speranze su un possibile accordo negli Usa tra Repubblicani e Democratici per un nuov ...