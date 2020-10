Coronavirus, nuova ordinanza: la Campania proroga le restrizioni fino al 13 novembre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Confermate le misure restrittive fino al prossimo 13 novembre: la Regione Campania anticipa i contenuti di una nuova ordinanza (la 81) in materia di misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Restano i provvedimenti già adottati da Vincenzo De Luca, fatta eccezione per la scuola in presenza. Sulle lezioni è infatti attesa per domani una ordinanza specifica (finora il blocco è stabilito fino al 30 ottobre). Nell’anticipazione della nuova ordinanza, si fa riferimento solo alle Università: attività sospese fino al 13 novembre, tranne che per il primo anno. L’ordinanza numero 81, in corso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Confermate le misure restrittiveal prossimo 13: la Regioneanticipa i contenuti di una(la 81) in materia di misure di contenimento del contagio da. Restano i provvedimenti già adottati da Vincenzo De Luca, fatta eccezione per la scuola in presenza. Sulle lezioni è infatti attesa per domani unaspecifica (ra il blocco è stabilitoal 30 ottobre). Nell’anticipazione della, si fa riferimento solo alle Università: attività sospeseal 13, tranne che per il primo anno. L’numero 81, in corso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova impennata di contagi: 86 in un giorno. In ospedale 55 persone ArezzoNotizie COVID-19, ORDINANZA N. 81: SI CONFERMANO MISURE DI PREVENZIONE

19/10/2020 - Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti. Salva ogni ulteriore determinazione in ...

