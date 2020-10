Coronavirus, Miozzo: “Nel Dpcm risorse per la sanità. Terapie intensive già in sovraccarico in alcune zone. Dobbiamo essere prudenti, se chiudiamo oggi riapriamo a marzo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Questo Dpcm di fatto ha attivato delle risorse straordinarie che possono essere messe in campo soprattutto per rafforzare la sanità del territorio”. E’ quanto ha detto a Radio Capital il coordinatore del comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, commentando i contenuti del nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In quel decreto “c’è molta durezza” e “delle limitazioni fortissime”. Del resto “siamo ancora lontani dalla stagione invernale e dal picco dell’influenza e Dobbiamo essere prudenti, se chiudiamo oggi riapriamo a marzo”. Secondo Miozzo nel nuovo decreto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Questodi fatto ha attivato dellestraordinarie che possonomesse in campo soprattutto per rafforzare la sanità del territorio”. E’ quanto ha detto a Radio Capital il coordinatore del comitato tecnico scientifico, Agostino, commentando i contenuti del nuovofirmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In quel decreto “c’è molta durezza” e “delle limitazioni fortissime”. Del resto “siamo ancora lontani dalla stagione invernale e dal picco dell’influenza e, sea marzo”. Secondonel nuovo decreto ...

