Coronavirus | Miozzo Cts | “Evoluzione critica dei contagi | sovraccarico delle strutture sanitarie Rafforzare la medicina territoriale”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Abbiamo un’evoluzionedei numeri diati giornalieri, didei servizi sanitari a partire dalledi ricovero e dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive e del territorio. Con l’attuale evoluzione dell’indice di trasmissione le, soprattutto in alcune regioni, rischiano di giungere alla saturazione“. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è il coordinatore del comitato tecnico scientifico, Agostino, che pone l’attenzione sull’aggravarsi della situazione sanitaria nel Paese ritenendo così “indispensabile, urgente e prioritariolaterritoriale, con il coinvolgimento ...

Coronavirus in Italia, allarme negli ospedali. A Sambuca di Sicilia colonna di ambulanze nella notte per evacuare la locale Rsa. L’Italia è divisa in due per quanto riguarda il coronavirus: c’è chi pa ...“Abbiamo un’evoluzione critica dei numeri di contagiati giornalieri, di sovraccarico dei servizi sanitari a partire dalle strutture di ricovero e dei ...