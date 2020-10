Coronavirus, Miozzo (Cts): “Attenti ai trasporti, a scuola i ragazzi sono al sicuro. Respingere i terroristi della comunicazione” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Abbiamo un’evoluzione critica dei numeri di contagiati giornalieri, di sovraccarico dei servizi sanitari a partire dalle strutture di ricovero e dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive e del territorio”, “con l’attuale evoluzione dell’indice di trasmissione le strutture sanitarie, soprattutto in alcune regioni, rischiano di giungere alla saturazione. Per questa ragione è indispensabile, urgente e prioritario rafforzare la medicina territoriale con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che giocheranno, se adeguatamente coinvolti, un ruolo cruciale per ridurre la pressione sulle strutture sanitarie del Paese“. Lo afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in una intervista al Corriere della Sera. Poi affronta il nodo ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Abbiamo un’evoluzione critica dei numeri di contagiati giornalieri, di sovraccarico dei servizi sanitari a partire dalle strutture di ricovero e dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive e del territorio”, “con l’attuale evoluzione dell’indice di trasmissione le strutture sanitarie, soprattutto in alcune regioni, rischiano di giungere alla saturazione. Per questa ragione è indispensabile, urgente e prioritario rafforzare la medicina territoriale con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che giocheranno, se adeguatamente coinvolti, un ruolo cruciale per ridurre la pressione sulle strutture sanitarie del Paese“. Lo afferma Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in una intervista al CorriereSera. Poi affronta il nodo ...

Nuova ondata di Covid: per il coordinatore del Cts, le terapie intensive sarebbero già in sovraccarico e a rischio saturazione.

Pochi posti occupati nelle terapie intensive, ma i numeri preoccupano: «I contagi in Fvg destinati a impennarsi nelle prossime due settimane»

«La più efficace è ovviamente il lockdown – prosegue Della Mea – , ma prima di adottarla bisogna considerare molti fattori, economici e politici. A conti fatti, in questo momento, i pazienti malati di ...

