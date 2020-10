Coronavirus, Milano oltre i 700 contagi quotidiani. L'Ats: aiutateci a fermare la corsa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ottobre 2020 - La Lombardia ieri ha sfiorato i tremila nuovi contagiati dal Coronavirus , la provincia di Milano ha toccato i 1.463 , di cui appena tre hanno fatto il tampone più di una ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020), 19 ottobre 2020 - La Lombardia ieri ha sfiorato i tremila nuoviati dal, la provincia diha toccato i 1.463 , di cui appena tre hanno fatto il tampone più di una ...

Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - SkyTG24 : Coronavirus, direttore Ats #Milano: “Situazione Lombardia è critica” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, direttore Ats di Milano: 'Situazione in Lombardia è critica' #CORONAVIRUS - EmMicucci : #Coronavirus #Ricciardi: Misure più restrittive a Milano, Napoli e forse Roma - MilanoSpia : Coronavirus, impennata di ricoveri in ospedale. In Lombardia scatta la «Fase 3», Ats: «Situazione critica»… -