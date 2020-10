Coronavirus, migranti non accettano quarantena: nuova sassaiola contro la Polizia in Calabria, agenti feriti e panico. “Qui scappa il morto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ancora violenza a San Ferdinando. Questa mattina nuova sassaiola contro i poliziotti, due colleghi della scientifica sono rimasti feriti. Adesso basta, siamo stanchi”. Lo dichiara Franco Maccari, V. Presidente Nazionale Fsp Polizia di Stato, dopo l’ennesimo episodio di violenza nella tendopoli della piana di Gioia Tauro, in Provincia di Reggio Calabria, dove i migranti sono stati posti in quarantena alla luce di un focolaio accertato proprio all’interno della struttura. “Ad un collega che stava riprendendo con il cellulare, è arrivato un sasso sullo schermo. Ci sono stati attimi di panico perché il collega aveva difficoltà a respirare. Un altro invece, è stato ferito ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ancora violenza a San Ferdinando. Questa mattinai poliziotti, due colleghi della scientifica sono rimasti. Adesso basta, siamo stanchi”. Lo dichiara Franco Maccari, V. Presidente Nazionale Fspdi Stato, dopo l’ennesimo episodio di violenza nella tendopoli della piana di Gioia Tauro, in Provincia di Reggio, dove isono stati posti inalla luce di un focolaio accertato proprio all’interno della struttura. “Ad un collega che stava riprendendo con il cellulare, è arrivato un sasso sullo schermo. Ci sono stati attimi diperché il collega aveva difficoltà a respirare. Un altro invece, è stato ferito ...

LegaSalvini : CORONAVIRUS, 21 POSITIVI TRA I MIGRANTI SBARCATI STANOTTE A ROCCELLA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lamorgese: 'Nessun rischio dall'arrivo dei migranti' #migranti - LegaSalvini : CORONAVIRUS, IL CAMPO MIGRANTI DI ROSARNO È ZONA ROSSA DOPO I NUMEROSI CONTAGI - bellalilli16 : RT @SardegnaG: in attesa del discorso di #Conte, il presidente della Campania De Luca anticipa: #scuole chiuse in tutta Italia. Sarà vero?… - IteNovas : in attesa del discorso di #Conte, il presidente della Campania De Luca anticipa: #scuole chiuse in tutta Italia. Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus migranti Ocse: la pandemia è un rischio per l'integrazione dei migranti Avvenire App Immuni a singhiozzo:"Database non aggiornato nel nord Sardegna"

Rinviati i lavori Enas: domani erogazione idrica h24 nei centri interessati Tensione a Sassari per le proteste dei migranti in isolamento Covid-19 ...

Coronavirus: Bolzano, focolaio in centro accoglienza

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - Sono 19 le persone positive al coronavirus che si trovavano nel centro di ... Il centro di accoglienza accoglie clochard locali e migranti che non hanno i requisiti per ...

Rinviati i lavori Enas: domani erogazione idrica h24 nei centri interessati Tensione a Sassari per le proteste dei migranti in isolamento Covid-19 ...(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - Sono 19 le persone positive al coronavirus che si trovavano nel centro di ... Il centro di accoglienza accoglie clochard locali e migranti che non hanno i requisiti per ...