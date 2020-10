Coronavirus, lunedì 19 ottobre: sono 939 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Su oltre 17 mila tamponi, numero più alto in Italia, oggi nel Lazio si registrano 939 casi positivi, 9 decessi e 119 guariti. Lieve calo dei casi a Roma rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di risposo San Francesco del Comune di Farnese. Nella Asl Roma 1 sono 168 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centocinquantasei casi isolati a domicilio e dodici da ricovero. Nella Asl Roma 2 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sessantanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e centosette i casi individuati su segnaLazione del medico di medicina generale. si registrano tre decessi di 76, 77 e 82 anni con ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Su oltre 17 mila tamponi, numero più alto in Italia, oggi nelsi registrano 939positivi, 9 decessi e 119 guariti. Lieve calo deia Roma rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di risposo San Francesco del Comune di Farnese. Nella Asl Roma 1168 inelle ultime 24h e si tratta di centocinquantaseiisolati a domicilio e dodici da ricovero. Nella Asl Roma 2228 inelle ultime 24h e si tratta di sessantanovecon link familiare o contatto di un caso già noto e centosette iindividuati su segnane del medico di medicina generale. si registrano tre decessi di 76, 77 e 82 anni con ...

