Coronavirus | l’Oms | “Siamo stanchi ma non si può abbassare la guardia”

"So che c'è stanchezza, ma il virus ha dimostrato che quando abbassiamo la guardia può tornare indietro a una velocità vertiginosa e minacciare ospedali e sistemi sanitari". Il richiamo a 'non mollare' arriva dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa da Ginevra. "Siamo in questa situazione da tanto tempo, ma c'è la speranza che, se facciamo insieme scelte intelligenti, possiamo tenere bassi i casi, garantire che i servizi sanitari essenziali siano operativi e che i bambini possano ancora andare a scuola", sottolinea Tedros, ricordando che "abbiamo tutti una parte da svolgere. Distanziamento fisico, uso di mascherine, igiene delle mani, evitare la folla e incontrare persone all'esterno se ...

