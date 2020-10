Coronavirus, Lombardia al Governo: “Stop a tutto dalle 23 alle 5” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stop alle attivita’ in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedi’ prossimo, 22 ottobre. E’ la proposta che, all’unanimita’, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, preso atto di quanto rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico lombardo, chiederanno di condividere al Governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, per fronteggiare la diffusione del virus. E’ l’esito di tre ore di confronto teso tra i sindaci dei capoluoghi lombardi, il governatore Attilio Fontana e il Comitato tecnico scientifico. Il Cts ha espresso tutte le sue preoccupazioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stopattivita’ in235 del mattino a partire da giovedi’ prossimo, 22 ottobre. E’ la proposta che, all’unanimita’, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, preso atto di quanto rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico lombardo, chiederanno di condividere al, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, per fronteggiare la diffusione del virus. E’ l’esito di tre ore di confronto teso tra i sindaci dei capoluoghi lombardi, il governatore Attilio Fontana e il Comitato tecnico scientifico. Il Cts ha espresso tutte le sue preoccupazioni ...

