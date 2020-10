Coronavirus: lockdown in Galles per 17 giorni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le restrizioni entreranno in vigore da venerdì fino al 9 novembre per contenere i contagi da Coronavirus: sono più di 9mila dal 4 al 17 ottobre Il Coronavirus non dà tregua al Regno Unito: il Galles entrerà in lockdown da venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare l’epidemia da Coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Gallese, Mark Drakeford, in una conferenza stampa, introducendo le misure più severe di tutto il Regno Unito. Le nuove restrizioni A partire dalle 18 ora locale di venerdì, sarà chiesto agli oltre 3 milioni di cittadini di rimanere a casa ed i negozi non essenziali saranno chiusi. Non si potranno neanche frequentare persone al di fuori dei propri conviventi. L’unica eccezione é per ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le restrizioni entreranno in vigore da venerdì fino al 9 novembre per contenere i contagi da: sono più di 9mila dal 4 al 17 ottobre Ilnon dà tregua al Regno Unito: ilentrerà inda venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare l’epidemia da. Lo ha annunciato il primo ministroe, Mark Drakeford, in una conferenza stampa, introducendo le misure più severe di tutto il Regno Unito. Le nuove restrizioni A partire dalle 18 ora locale di venerdì, sarà chiesto agli oltre 3 milioni di cittadini di rimanere a casa ed i negozi non essenziali saranno chiusi. Non si potranno neanche frequentare persone al di fuori dei propri conviventi. L’unica eccezione é per ...

