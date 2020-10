Coronavirus, Locatelli: il vaccino nei primi mesi della prossima primavera (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ancora in aumento i nuovi casi di Covid-19 in Italia : altri 11.705 in 24 ore. I decessi sono stati 69. La Lombardia si avvicina a quota 3mila contagi in più E il direttore dell'Ats di Milano parla di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ancora in aumento i nuovi casi di Covid-19 in Italia : altri 11.705 in 24 ore. I decessi sono stati 69. La Lombardia si avvicina a quota 3mila contagi in più E il direttore dell'Ats di Milano parla di ...

