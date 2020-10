Coronavirus, Locatelli “Al via vaccino in primavera” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Si sta facendo un grande sforzo internazionale sui vaccini. Realisticamente credo che potremmo far partire le vaccinazioni per le persone fragili, le forze dell'ordine, gli operatori sanitari nei primi mesi della prossima primavera”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità e Componente del Cts, Franco Locatelli, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.“Il lavoro di Arcuri sui tamponi – ha aggiunto Locatelli – è formidabile. Negli ultimi giorni di tamponi molecolari siamo arrivati a oltre 150 mila. E l'Italia è uno dei Paesi che fa più tamponi al mondo. In questo momento c'è anche la disponibilità dei test rapidi antigenici. Però più che di numeri parlerei di strategie perchè ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Si sta facendo un grande sforzo internazionale sui vaccini. Realisticamente credo che potremmo far partire le vaccinazioni per le persone fragili, le forze dell'ordine, gli operatori sanitari nei primi mesi della prossima primavera”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità e Componente del Cts, Franco, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.“Il lavoro di Arcuri sui tamponi – ha aggiunto– è formidabile. Negli ultimi giorni di tamponi molecolari siamo arrivati a oltre 150 mila. E l'Italia è uno dei Paesi che fa più tamponi al mondo. In questo momento c'è anche la disponibilità dei test rapidi antigenici. Però più che di numeri parlerei di strategie perchè ...

SkyTG24 : Coronavirus, Locatelli: “Non siamo in una situazione di panico o di allarme” - fattoquotidiano : COVID: LA SITUAZIONE IN ITALIA 'C'è accelerazione ma non crescita esponenziale', leggete cosa dice il presidente de… - fattoquotidiano : CORONAVIRUS Per il presidente del Consiglio superiore di sanità, è una fase “critica, ma non allarmante: il nostro… - Italpress : Coronavirus, Locatelli “Al via vaccino in primavera” - CorriereCitta : Coronavirus, Locatelli “Al via vaccino in primavera” -