Coronavirus | l’infermiera della foto simbolo | “Ho paura ma penso anche che oggi siamo più pronti | si lotti per evitare lockdown”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Hodi riammalarmi. Hodi riaffrontare di nuovo quello che abbiamo vissuto a marzo. La sola idea mi turba molto, perché negli ospedali abbiamo dato tutto, tutte le nostre forze ed energie,se mi sento rassicurata dal fatto che abbiamo accumulato un’esperienza e dovremmo essere piùe attrezzati. Per gli italiani mi auguro non si arrivi a un nuovo lockdown, che si pensiall’aspetto psicologico ed economico. Sarebbe un dramma”. Sono i pensieri di Elena Pagliarini, infermiera di pronto soccorso all’ospedale di Cremona, protagonistadei giorni più difficili dell’emergenza Covid-19. In quella, l’infermiera appare esausta ...