Coronavirus, l'impatto sulla salute mentale: l'allarme degli psicologi (Di lunedì 19 ottobre 2020) La pandemia da Covid-19 ha creato e sta creando una pandemia parallela di paura, ansia e depressione. Una conferma che arriva dagli psicologi, che stanno constatando in questi mesi di come, oltre sulla salute fisica, il Coronavirus stia avendo un impatto anche sulla salute mentale delle persone, soprattutto quelle già affette da disturbi della personalità. I DISTURBI DELLA PERSONALITÀ – La personalità di un individuo è influenzata dalle esperienze, dall'ambiente e anche dalla genetica, il che la rende tendenzialmente stabile nel tempo.Fatta questa premessa, si possono definire i disturbi di personalità come quei modi di pensare, sentire e comportarsi che deviano dalla normalità culturale e che possono ...

