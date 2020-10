Coronavirus, leggero calo dei contagi registrati in Abruzzo (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 6353 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 159 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 92 anni). Dei nuovi casi, 85 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 18 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 494. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3190 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2669 (+156 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 6353 i casi positivi al Covid 19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 159 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 92 anni). Dei nuovi casi, 85 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 18 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 494. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3190 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2669 (+156 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza, ...

Sono complessivamente 6353 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 159 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 92 anni). Dei nuovi casi, ...

Covid-19, respinti i ricorsi sulla scuola, il Tar dà ragione alla regione Campania

Il provvedimento dà conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo lim ...

Il provvedimento dà conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo lim