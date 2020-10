Coronavirus, le ultime news dal Mondo: quasi 40 milioni di contagi dall’inizio della pandemia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono ormai quasi 40 milioni (39.959.432) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.113.239, mentre le guarigioni sono 27.488.068. Sono più di 250mila le persone morte in Europa a causa del Coronavirus dall’inizio della pandemia, secondo il bilancio realizzato da AFP a partire da fonti ufficiali: si tratta di 250.030 morti e 7.366.028 casi: in testa il Regno Unito (43.646), seguito dall’Italia (36.543), Spagna(33.775), Francia (33.392) e Russia (24.187). Più di 8mila decessi sono stati registrati soltanto negli ultimi 7 giorni. In riferimento ai dati delle ultime 24 ore, per singolo Paese, la Germania ha registrato 4.325 nuovi ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono ormai40(39.959.432) itotali dinel: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.113.239, mentre le guarigioni sono 27.488.068. Sono più di 250mila le persone morte in Europa a causa deldall’inizio, secondo il bilancio realizzato da AFP a partire da fonti ufficiali: si tratta di 250.030 morti e 7.366.028 casi: in testa il Regno Unito (43.646), seguito dall’Italia (36.543), Spagna(33.775), Francia (33.392) e Russia (24.187). Più di 8mila decessi sono stati registrati soltanto negli ultimi 7 giorni. In riferimento ai dati delle24 ore, per singolo Paese, la Germania ha registrato 4.325 nuovi ...

fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - fanpage : I medici invitano all' 'autolockdown' - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Francia quasi 30mila nuovi casi nelle ultime 24 ore #coronavirus - fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie. Cina: Pil cresce del 4,9% nel terzo trimestre. 40 milioni di casi nel mondo: ? La Slov… -