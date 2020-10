Coronavirus, la seconda ondata in Polonia: previsti 20 mila nuovi casi giornalieri la prossima settimana (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Polonia potrebbe vedere fino a 20.000 nuovi casi di Coronavirus al giorno all’inizio della prossima settimana se la pandemia continuerà a diffondersi al ritmo attuale: lo ha detto oggi il ministro della Salute Adam Niedzielski, citato dall’agenzia Reuters. Il ministro ha quindi confermato che le autorità di governo intendono costruire un ospedale da campo allo stadio nazionale di Varsavia e in altre aree del Paese. Questa mattina il portavoce del governo Piotr Muller aveva detto che le sale conferenze dello stadio saranno trasformate in un ospedale con circa 500 posti letto per i pazienti Covid-19. Lo Stadio nazionale di Varsavia fu costruito per il campionato europeo di calcio del 2012 e puo’ accogliere fino a 60 mila ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lapotrebbe vedere fino a 20.000dial giorno all’inizio dellase la pandemia continuerà a diffondersi al ritmo attuale: lo ha detto oggi il ministro della Salute Adam Niedzielski, citato dall’agenzia Reuters. Il ministro ha quindi confermato che le autorità di governo intendono costruire un ospedale da campo allo stadio nazionale di Varsavia e in altre aree del Paese. Questa mattina il portavoce del governo Piotr Muller aveva detto che le sale conferenze dello stadio saranno trasformate in un ospedale con circa 500 posti letto per i pazienti Covid-19. Lo Stadio nazionale di Varsavia fu costruito per il campionato europeo di calcio del 2012 e puo’ accogliere fino a 60...

RaiNews : Conte illustra il nuovo #Dpcm #coronavirus - RaiNews : In ospedale saranno ammesse solo urgenze non differibili e pazienti oncologici. Piano d'emergenza per 1.651 posti l… - Corriere : Covid, il regista della strategia svedese: «Da noi niente lockdown e ora non c’è la se... - mazila1955 : RT @ilruttosovrano: Ondata di credibilità 25 giugno, Salvini: 'Perché dovrebbe esserci una seconda ondata di coronavirus? È inutile terror… - Pius_XII : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Lo spettacolo prova a resistere ma già saltano eventi. Cresce l'apprensione per la seconda ondata in un sett… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus seconda Coronavirus, seconda ondata di contagi: registrati 339 casi in provincia di Agrigento Corriereagrigentino.it Cina: la ripresa si rafforza, Pil terzo trimestre +4,9%

La ripresa dell’economia cinese si rafforza, registrando nel terzo trimestre dell’anno una crescita del Pil del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, mettendosi del tutto alle spalle la crisi pr ...

Covid1-, lo psichiatra: serve training psicologico per gli operatori sanitari

ROMA - "Sostenere sempre di più la salute mentale dei 'first responders', degli operatori sanitari e anche di tutto il personale amministrativo e manageriale delle aziende ospedaliere", soprattutto in ...

La ripresa dell’economia cinese si rafforza, registrando nel terzo trimestre dell’anno una crescita del Pil del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, mettendosi del tutto alle spalle la crisi pr ...ROMA - "Sostenere sempre di più la salute mentale dei 'first responders', degli operatori sanitari e anche di tutto il personale amministrativo e manageriale delle aziende ospedaliere", soprattutto in ...