Coronavirus, la Regione Lombardia chiede al Governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Possibile coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5. La richiesta è stata avanzata dalla Regione al Governo. ROMA – coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 da giovedì 22 ottobre 2020. E’ questa la richiesta avanzata dalla Regione al Governo per cercare di rallentare l’epidemia. Una misura più restrittiva decisa dall’esecutivo di Fontana dopo l’ultimo rapporto della Commissione indicatori, istituita dalla direzione generale del Welfare. Un documento che ha previsto un numero di 600 persone in terapie intensiva al 31 ottobre e 4.000 in ricovero ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Possibilein235. La richiesta è stata avanzata dallaal. ROMA –in235 da giovedì 22 ottobre 2020. E’ questa la richiesta avanzata dallaalper cercare di rntare l’epidemia. Una misura più restrittiva decisa dall’esecutivo di Fontana dopo l’ultimo rapporto della Commissione indicatori, istituita dalla direzione generale del Welfare. Un documento che ha previsto un numero di 600 persone in terapie intensiva al 31 ottobre e 4.000 in ricovero ...

