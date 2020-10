Coronavirus, la Lombardia chiede il coprifuoco dalle 23 alle 5. C'è l'ok di Speranza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ottobre 2020 - Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi 'eccezionali' , motivi di salute, lavoro e comprovata necessità,, nell'intera Lombardia dalle 23 alle 5 ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ottobre 2020 - Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi 'eccezionali' , motivi di salute, lavoro e comprovata necessità,, nell'intera235 ...

