Coronavirus, la Lombardia chiede al governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì

All'indomani del nuvo Dpcm per arginare la crescita dei contagi da Coronavirus, la Lombardia si organizza e ricorre a misure drastiche. A partire da giovedì 22 ottobre, in tutta la Regione, saranno sospese tutte le attività e vietati gli spostamenti dalle 23 alle 5 di mattina. Gli unici movimenti consentiti saranno, come già visto nel corso della prima fase, quelli dettati da situazioni "eccezionali": motivi di salute, di lavoro o comprovata necessità. La proposta è stata condivisa, oltre che dal presidente della Regione Fontana e dai capigruppo di maggioranza e di opposizione, da tutti i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia.

