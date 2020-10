Coronavirus, la Lombardia chiede al governo il coprifuoco: “Dal 22 ottobre stop alle attività e agli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, la Lombardia chiede al governo il coprifuoco La Lombardia chiede al governo di applicare il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre al fine di contrastare l’epidemia di Coronavirus nella Regione. I sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, infatti, hanno deciso all’unanimità di chiedere di condividere al governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, lo ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020), laalilLaaldi applicare il235 del mattino a partire da giovedì 22al fine di contrastare l’epidemia dinella Regione. I sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, infatti, hanno deciso all’unanimità dire di condividere al, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, lo ...

