Coronavirus | la foto della speranza | il neonato che strappa la mascherina al medico

Un neonato che cerca di strappare la mascherina al medico che l'ha aiutato a venire alla luce e una frase che non ha bisogno di essere commentata: «Vogliamo tutti un segno che presto ci toglieremo la mascherina». Eccola la foto simbolo del 2020, l'anno della pandemia, l'anno del Coronavirus. È stata scattata in un ospedale di Dubai, condivisa da un ginecologo e diventata subito virale sul web. La foto simbolo del 2020, anno del Coronavirus Protagonista dello scatto che ha conquistato la rete è il dottor Samer Cheaib, ginecologo di Dubai. È lui che ha aiutato il piccolo a venire alla luce. E, nel momento in cui l'ha sollevato per il consueto scatto ricordo da ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus foto Coronavirus, ecco la foto della speranza Io Donna Sicilia: la fila di ambulanze con malati Covid nella zona rossa di Sambuca

A Sambuca di Sicilia, di recente dichiarata zona rossa, una colonna di ambulanze ha prelevato gli ospiti di una casa di riposo dove si sono verificati negli ultimi giorni quattro decessi a causa del ...

Trasporto pubblico: Codacons chiede capienza entro il 50%

Trasporto pubblico a rischio secondo il Codacons, che chiede il calo della capienza massima al 50% su bus e metro come misura anti-Covid.

