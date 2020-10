Coronavirus, Italia: cala il numero dei nuovi contagi ma anche quello dei tamponi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di ieri sera la diretta di Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio che ieri sera ha proferito sulle nuove misure restrittive contenute nel nuovo Dpcm in tema di emergenza Coronavirus. Dalla chiusura a mezzanotte di tutti i locali alle lezioni in presenza a scuola. Filtra intanto anche oggi il nuovo bollettino della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti sul contagio di Covid-19 in Italia. Covid-19, il bollettino del 19 ottobre cala il numero delle persone contagiate in 24 ore ma cala anche il numero dei tamponi effettuati. Oggi, 19 ottobre, sono 9.338 le persone che sono risultate positive al Coronavirus, in calo rispetto alla giornata di ieri in cui i positivi hanno ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di ieri sera la diretta di Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio che ieri sera ha proferito sulle nuove misure restrittive contenute nel nuovo Dpcm in tema di emergenza. Dalla chiusura a mezzanotte di tutti i locali alle lezioni in presenza a scuola. Filtra intantooggi il nuovo bollettino della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti sulo di Covid-19 in. Covid-19, il bollettino del 19 ottobreildelle personeate in 24 ore maildeieffettuati. Oggi, 19 ottobre, sono 9.338 le persone che sono risultate positive al, in calo rispetto alla giornata di ieri in cui i positivi hanno ...

