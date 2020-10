Coronavirus Italia, bollettino del 19 ottobre: 9.338 nuovi casi su 98.862 tamponi (Di lunedì 19 ottobre 2020) I nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 9.338, su 98.862 tamponi effettuati. Ieri i nuovi positivi erano stati oltre 11mila a fronte di un numero più alto di tamponi (oltre 146mila). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 797, 47 in più del giorno precedente. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 ottobre 2020) Icontagi daregistrati innelle ultime 24 ore sono 9.338, su 98.862effettuati. Ieri ipositivi erano stati oltre 11mila a fronte di un numero più alto di(oltre 146mila). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 797, 47 in più del giorno precedente. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 19(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).

