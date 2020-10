Coronavirus: Irlanda in lockdown per sei settimane, ma scuole aperte (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il governo dell'Irlanda ha deciso di imporre il massimo livello di restrizioni, contro la diffusione dei contagi del Coronavirus. Dalla mezzanotte di mercoledì e per sei settimane, fino al 1 dicembre, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il governo dell'ha deciso di imporre il massimo livello di restrizioni, contro la diffusione dei contagi del. Dalla mezzanotte di mercoledì e per sei, fino al 1 dicembre, ...

