Coronavirus, in Veneto 1.016 posti per la terapia intensiva. “Ma non ci sono i medici” (Di lunedì 19 ottobre 2020) VENEZIA – Il piano di sanità pubblica della Regione Veneto, la cui ultima versione è in corso di redazione e sarà pronto nei prossimi giorni, “ci porta fino a 1.016 postazioni di terapia intensiva”, mentre “di base in Veneto ne abbiamo 494”, di cui al momento circa il 10% è occupato da pazienti covid. Lo sottolinea il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi durante il punto stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) VENEZIA – Il piano di sanità pubblica della Regione Veneto, la cui ultima versione è in corso di redazione e sarà pronto nei prossimi giorni, “ci porta fino a 1.016 postazioni di terapia intensiva”, mentre “di base in Veneto ne abbiamo 494”, di cui al momento circa il 10% è occupato da pazienti covid. Lo sottolinea il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi durante il punto stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

