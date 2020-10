Coronavirus in Toscana: 12 morti (a Firenze, Pistoia, Massa e Arezzo), oggi 19 ottobre. E 986 nuovi contagi. Esplode la paura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dati terrificanti, sulla situazione del Coronavirus in Toscana: i morti sono addirittura 12. Si tratta di 6 uomini e 6 donne con un'età media di 87 anni, residenti nelle province di Firenze (4), Pistoia (2), Massa Carrara (1) ed Arezzo (2). Tre persone provenivano da fuori Toscana. E quasi mille sono i nuovi contagi: esattamente 986. L'età media dei 986 casi di oggi è di circa 43 anni (il 19% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39, il 31% tra 40 e 59, il 16% tra 60 e 79 e l'8% ne ha 80 o più). Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dati terrificanti, sulla situazione delin: isono addirittura 12. Si tratta di 6 uomini e 6 donne con un'età media di 87 anni, residenti nelle province di(4),(2),Carrara (1) ed(2). Tre persone provenivano da fuori. E quasi mille sono i: esattamente 986. L'età media dei 986 casi diè di circa 43 anni (il 19% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39, il 31% tra 40 e 59, il 16% tra 60 e 79 e l'8% ne ha 80 o più).

